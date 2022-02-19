Відома українська співачка Тоня Матвієнко, яка виховує двох дочок, у програмі "Зірковий шлях" чесно розповіла про конфлікти зі старшою Уляною.

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна українська співачка та акторка Тоня Матвієнко, яка вдруге заміжня за виконавцем Арсеном Мірзояном, наважилася на відверте інтерв'ю, яке опублікували на YouTube каналі телепрограми "Зірковий шлях".

Так, Тоня Матвієнко розповіла, що пережила булінг та критику в школі, коли завагітніла у 17 років та вирішила народжувати. Матвієнко зауважила, що впоратися з труднощами їй допоміг батько дитини та батьки, які підтримали співачку у нелегкий період.

Співачка розповіла, що виховання двох дочок, Уляни, яку народила в 17, та Ніни, яка з'явилася у 34, відрізняється. На старшу дочку, за словами Матвієнко, вона могла й кричати і деколи навіть вдарити.

"Я була дуже жосткою мамою", - зізнається Тоня.

Її старша дочка Уляна зауважила, що в дитинстві вона могла показувати характер, а Тоня згадала, про перший серйозний конфлікт, який відбувся після розлучення з першим чоловіком.

"Не могла простити, що я покинула її тата. І був такий період, що вона поїхала від мене до нього жити. Я її втратила як дочку…Було. Я її відпустила, але інколи й приїжджала. Коли була за кордоном, завжди знала її смак, то привозила їй подарунки, завжди якісь цікаві речі. Це мені важко далося", - згадує Тоня Матвієнко.

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