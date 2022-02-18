Головний герой дев'ятого сезону проекту "Холостяк" Микита Добринін розповів про життя з Дашею Квітковою.

Як передає Politeka.net, теле - і радіоведучий Микита Добринін після завершення шоу «Холостяк» створив сім'ю з переможницею Дашею квітковою. У липні 2021 року у них народився первісток, якого назвали Левом. Подружжя активно діляться подробицями життя на своїх сторінках в Instagram.

На цей раз Микита Добринін вирішив порадувати фоловерів, відповідаючи на їхні запитання.

У екс-"Холостяка" запитали, хто у них з Дашею першим мириться в разі конфліктів.

"Я виступаю ініціатором. Не можу чекати і люблю відразу вирішувати питання, а не відкладати», - відповів Микита Добринін.

Зазначимо, раніше Даша Квіткова розповідала, що коли у неї з Микитою виникають якісь труднощі. Вони працюють над тим, щоб їх вирішити.

"Я люблю свого чоловіка, він любить мене, ми любимо нашу сім'ю, і як тільки виникає якась проблема, ми не біжимо від неї, а вирішуємо. Тому про розлучення мови не може бути», - підсумувала обраниця «Холостяк».

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