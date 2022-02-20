Як передає Politeka.net, Аліна Паш є відомою українською співачкою. Як відомо, вона повинна була представляти Україну на міжнародному конкурсі "Євробачення", однак, через скандал, відмовилася від участі.
Цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Аліна Паш звернулася до своїх шанувальників і зробила заяву. Через скандал з конкурсом вона вирішила покинути соціальні мережі і дати собі час на переосмислення.
"Спасибі всім, хто підтримує і підтримував. Після всього, що сталося, мені потрібно трохи часу для переосмислення", — заявила Аліна Паш.
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"Пропадаю з інфопростору, але не з афіш майбутніх концертів", — видала співачка.
Нагадаємо, що раніше співачка заявила про свою дискваліфікацію з конкурсу на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала пост, в якому висловила жаль через хейта, що обвалився на неї.
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