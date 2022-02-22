Як пише Politeka.net, Ярослава і Михайло Хома були в офіційних відносинах з 13-го по 21-й рік. Зараз артистка розвиває активно кар'єру співачки, взявши псевдонім SLAVIA. А нещодавно зірка відпочивала на Кубі, пробувши там кілька тижнів. Не забуває Ярослава і про Instagram, де цього разу звернулася з незвичайним проханням до своїх фанатів.
На кадрах зірка показала подаруночок, з яким їй знадобилася допомога.
"А у мене тут подаруночок. Фотокартина, ну що, хто мені може прибити цвях. М?..",- грайливо запитала Ярослава.
На наступному сторіс зірка показала, як їй написав фанат.
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"Коли і куди вішати?) ",- запитав він. .
Відповідь свою артистка зафарбувала і показала кінцеву відповідь свого шанувальника.
"Із задоволенням", - написав фанат.
"Проблему вирішили. Спасибі:)))))", - написала в результаті Ярослава.
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