Як пише Politeka.net, Ярослава і Михайло Хома були в офіційних відносинах з 13-го по 21-й рік. Зараз артистка розвиває активно кар'єру співачки, взявши псевдонім SLAVIA. А нещодавно зірка відпочивала на Кубі, пробувши там кілька тижнів. Не забуває Ярослава і про Instagram, де цього разу звернулася з незвичайним проханням до своїх фанатів.

На кадрах зірка показала подаруночок, з яким їй знадобилася допомога.

"А у мене тут подаруночок. Фотокартина, ну що, хто мені може прибити цвях. М?..",- грайливо запитала Ярослава.

На наступному сторіс зірка показала, як їй написав фанат.

"Коли і куди вішати?) ",- запитав він. .

Відповідь свою артистка зафарбувала і показала кінцеву відповідь свого шанувальника.

"Із задоволенням", - написав фанат.

"Проблему вирішили. Спасибі:)))))", - написала в результаті Ярослава.

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