Як пише Politeka.net, Дженніфер Еністон - популярна голлівудська зірка, у якої майже 40 мільйонів передплатників в Instagram. Зірка публічно підтримала українців, які воюють з окупаційними військами Росії, опублікувавши зворушливе фото з дитиною, яку садять у поїзд.
Також зірка додала посилання, на якому можна пожертвувати гроші Україні.
"Дякую... І зроблено", - написала Еністон.
Нагадавши, фахівці Держекоінспекції по всій Україні допомагають ЗСУ захищати свою землю
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