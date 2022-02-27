Як пише Politeka.net, Дженніфер Еністон - популярна голлівудська зірка, у якої майже 40 мільйонів передплатників в Instagram. Зірка публічно підтримала українців, які воюють з окупаційними військами Росії, опублікувавши зворушливе фото з дитиною, яку садять у поїзд.

Також зірка додала посилання, на якому можна пожертвувати гроші Україні.

"Дякую... І зроблено", - написала Еністон.

Нагадавши, фахівці Держекоінспекції по всій Україні допомагають ЗСУ захищати свою землю

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