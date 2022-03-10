Український співак Макс Барських відповів, Як використовує гроші, які отримав за квитки на Концерти в Росії, які скасував.

Як пише Politeka.net, Макс Барських-відомий український артист. Зірка вирішив скасувати заплановані концерти в Росії і активно підтримує українців. Після цього на сторінці у Макса Барських в Instagram одна з фанаток вирішила поставити питання, що буде з грошима за квитки, які вже придбані.

"А гроші за квитки повернуть?",- написала фанатка в коментарі.

"***. Вони йдуть на гуманітарну допомогу Україні!",- написав Макс у відповіді.

А нещодавно Макс Барських опублікував відео, в якому привітав дівчат з 8-м Березня.

"Я знаю у нас ще будуть мирні дні і будуть свята , а сьогодні міцно вас обіймаю мами , сестри, дружини і дівчинки з 8 березня!",- написав Барських.