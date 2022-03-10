Як пише Politeka.net, Макс Барських-відомий український артист. Зірка вирішив скасувати заплановані концерти в Росії і активно підтримує українців. Після цього на сторінці у Макса Барських в Instagram одна з фанаток вирішила поставити питання, що буде з грошима за квитки, які вже придбані.
"А гроші за квитки повернуть?",- написала фанатка в коментарі.
"***. Вони йдуть на гуманітарну допомогу Україні!",- написав Макс у відповіді.
А нещодавно Макс Барських опублікував відео, в якому привітав дівчат з 8-м Березня.
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"Я знаю у нас ще будуть мирні дні і будуть свята , а сьогодні міцно вас обіймаю мами , сестри, дружини і дівчинки з 8 березня!",- написав Барських.