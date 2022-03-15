Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram поділилася постом, в якому детальніше розібрала інцидент, що стався напередодні в прямому ефірі російського «Першого каналу». Увечері редактор російського каналу Марина Овсяннікова вбігла в студію під час ефіру новин і встала перед камерою з плакатом проти війни.
Багато українських знаменитостей, в числі яких була і Осадча, підтримали вчинок Марини, проте в новому пості українська ведуча запропонувала включити тверезий розум і звернути увагу на деякі невідповідності:
«1. У Росії не існує прямих ефірів, все, що називається прямим ефіром йде із запізненням, саме для того, щоб прибрати те, що не потрібно випускати
2. Якось дивно всі кинулися знімати екран телевізора під час звичайного випуску новин і якраз перед тим, як вискочила активістка
3. Ще багато дивних обставин, на жаль, не дають шансів повірити в цю «акцію протесту»
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Навіщо цей вкид? Показати, що і в Росії можливі протести, такий вид демократії? Показати в соц мережах,що в Росії теж є ті, що проти? Поки не розумію в чому мета, але це вкидання. На жаль», - вважає Осадча.
Вона також допустила варіант, при якому Овсяннікова дійсно хотіла виступити проти війни, проте на каналі про це знали і спеціально її використовували для показової акції «на камеру».
Нагадаємо, Горбунов звернувся до росіян, не вибираючи слів.
Як повідомляла Politeka, Осадча повідомила про ініціативу, яка допоможе тисячам українців.
Також Politeka писала, що Осадча схвилювала кадрами з дітьми, які зовсім недавно стали сиротами.