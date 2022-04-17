Як пожартував у сторіс сам співак, його кандидатуру розглядали якось аж надто довго.

Володимир Дантес розповів, що на російському сайті "Комітету захисту національних інтересів" він потрапив до списку неугодних. На цьому сайті можна знайти імена відомих артистів, блогерів, журналістів, активістів, політиків, правозахисників та інших. Тепер і сам він там.

Як пожартував у сторіс сам співак, його кандидатуру розглядали якось аж надто довго, адже він "подався ще в лютому".

На сайті Дантеса звинувачують у тому, що він"закликає росіян брати участь у незаконних вуличних акціях проти спеціальної військової операції". Сам артист, який також є євреєм за національністю, сказав, що пишається таким новим титулом.

Раніше ми писали, одна з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу – Надя Дорофєєва і Володимир Дантес – оголосили про своє розставання.