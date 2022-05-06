Музикант звернувся до українських піхотинців у їхнє свято з милим привітанням.

Відомий український виконавець Олександр Пономарьов записав патріотичне відеозвернення до українських воїнів-піхотинців у їхнє свято День піхоти. Як можна помітити, під час запису артист їде в автомобілі, видно, що він у відмінному настрої.

У своєму відео музикант привітав військовослужбовців і підбадьорив словами про перемогу.

"Від щирого серця хочу привітати наших піхотинців з Днем піхоти. Горить палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе! Слава Україні", - говорить Пономарьов У ролику. А в підписі до відео продублював своє привітання.

Користувачі в коментарях теж приєдналися до привітань, а ще відповідають Олександру словами "Героям слава".

Зазначимо, що нещодавно Олександр Пономарьов разом з Дзідзьо та іншими українськими артистами записали патріотичну пісню, яка покликана піднімати бойовий дух українських захисників. В ефірі телемарафону музикант розповів, що ця композиція відмінно "заходить" українським бійцям і вони часто наспівують її на передовій.

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