Григорій Решетник розповів про жорстоку зраду з боку своєї хрещеної, яка живе в Росії.

Як повідомляє Politeka.net, про сімейну драму ведучого «Холостяка», «Холостячки» та інших українських шоу розповіли на сторінці «Холостяка» в Instagram.

Решетник розповів, що його хрещена народилася і довгий час жила в Миколаївській області, вчилася з його мамою в одному класі і тісно з нею дружила. Через якийсь час вона переїхала в Росію, а її діти стали військовослужбовцями. При цьому родичі жінки досі живуть в Україні.

"Весь час до війни мама тримала зв'язок з нею, листувалася в соцмережах. Але коли 24 лютого російські загарбники зайшли на нашу землю, Хресна шокувала повідомленням: "Ну що, напросилися? Так вам і треба. Зараз будемо виховувати вас", - розповів Решетник.

Він згадує, що слова хресної боляче поранили його маму, яка сильно переживала через це. Однак, ведучий порадив їй ефективний спосіб спілкування з любителькою Росії.

"Я попросив маму триматися і поки не відповідати. Щоб через кілька днів, коли наші ЗСУ зламають хребет фашистам, написати хресній все, що накипіло. Через два дні мама так і вчинила. Вона відповіла, що Україна непереможна і вільна. І що ми обов'язково зробимо так, щоб вся нечисть пішла з наших земель і не заважала нам будувати країну", - розповів ведучий.

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