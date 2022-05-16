Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво розмістив відеозвернення до українців, аби підтримати народ у тяжкі часи війни.
"Українці - тримайтеся 💪Ми на своїй землі. Припиніть когось обговорювати. Всі розборки після війни. Сфокусуйтеся на одній меті - перемога. На одному ворогові - Путін. Вам складно, багато втомилися. Я розумію. Але у нас немає вибору. Не ми прийшли до них на землю.
Ведучий "МайстерШеф" поставив у приклад простим українцям захисників Маріуполя, які тримають "Азовсталь".
"Хлопці на Азовсталі тримаються, і соромно бути в тилу і нити. Давид Хімік та його брати, які знаходяться там вже 80 днів - вони потребують нашої єдності, сміливості та сили. Хлопці, ми робимо все можливе. Ви робите неможливе", — заявив Хіменес-Браво.
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Українці в коментарях подякували Ектору за підтримку та натхнення:
"Дякую, Екторе, за підтримку 😍👏👏👏Ви дуже надихаєте";
"Неймовірні слова, дякуємо❤️";
"Дякую за слова..правдиві слова …ми не маємо права бути в тилу і нити!!!!! а помагати в молитися і до перемоги вперед".
Нагадаємо, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, в кого така красуня.
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво з України звернувся до своєї мами в Колумбії.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" викликав захват зворушливим виступом.