Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво розмістив відеозвернення до українців, аби підтримати народ у тяжкі часи війни.

"Українці - тримайтеся 💪Ми на своїй землі. Припиніть когось обговорювати. Всі розборки після війни. Сфокусуйтеся на одній меті - перемога. На одному ворогові - Путін. Вам складно, багато втомилися. Я розумію. Але у нас немає вибору. Не ми прийшли до них на землю.

Ведучий "МайстерШеф" поставив у приклад простим українцям захисників Маріуполя, які тримають "Азовсталь".

"Хлопці на Азовсталі тримаються, і соромно бути в тилу і нити. Давид Хімік та його брати, які знаходяться там вже 80 днів - вони потребують нашої єдності, сміливості та сили. Хлопці, ми робимо все можливе. Ви робите неможливе", — заявив Хіменес-Браво.

Українці в коментарях подякували Ектору за підтримку та натхнення:

"Дякую, Екторе, за підтримку 😍👏👏👏Ви дуже надихаєте";

"Неймовірні слова, дякуємо❤️";

"Дякую за слова..правдиві слова …ми не маємо права бути в тилу і нити!!!!! а помагати в молитися і до перемоги вперед".

Нагадаємо, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, в кого така красуня.

Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво з України звернувся до своєї мами в Колумбії.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" викликав захват зворушливим виступом.