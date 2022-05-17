Як пише Politeka.net, шоувумен поділилася у своєму Instagram новим постом.
Осадча помітила, що Цієї весни, як ніколи, багато яскравих кольорів.
"Цього року весна по-особливому яскрава і квітуча, ніби намагається втішити нас, показати, що природа відновлюється, що гілки стають красивими кущами, що так і наша Україна відновиться і розквітне", - написала Осадча.
Вона поділилася фото і відео, на яких наочно продемонструвала, як красиво виглядають квіти. На одному зі знімків ведуча з посмішкою позувала поруч з гілкою квітучого бузку.
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Водночас Осадча зауважила, що в усьому цьому є якийсь дисонанс.
"Коли цвітуть яблуні на руїнах будинків це якийсь жахливий дисонанс. І я кожен раз ловлю себе на думці, що війна і квітуча природа - дисонанс, але природа вміє жити всупереч усьому...", - зауважила ведуча.
Шанувальники Осадчої не змогли пройти повз.
"Природа живе! і ми зобов'язані жити і вірити в перемогу", "Катя, спасибі вам за частинку України", "дуже красиві квіточки", "Катерина, яка ж Ви прекрасна. Надихаєте і підтримуєте своїми публікаціями", - пишуть люди.
Нагадаємо, дружина ведучого" Маски " Остапчука розговорилася про здоров'я.
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