На своїй сторінці в Instagram українська співачка Джамала поділилася болем з приводу цього дня.
"18 травня. Болить ще більше, ніж зазвичай. До цього я ніколи й уявити не могла, що історія може повторитися. 78 років тому радянська влада влаштувала геноцид кримськотатарського народу. Сьогодні ми переживаємо геноцид українського народу з боку росії", — пише артистка.
Джамала розповіла, що вона з родиною щороку вшановувала пам’ять жертв депортації у Криму.
"Коли анексували Крим, я приїздила покласти квіти біля пам’ятника у Херсоні. Цього року росія окупувала й Херсон. Там зараз катують і вбивають тих, хто не згоден з режимом. Часи змінилися, а методи режиму — ні. Але наш народ стане йому поперек горла", — заявила співачка.
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На публікацію відреагували Леся Нікітюк, Олексій Потапенко (Потап) та сотні шанувальників співачки:
"Ти прекрасна Джамала, і ззовні і душа твоя!";
"Крим - це Україна, кримські татари - українці 🙏🏻 Разом до перемоги над необільшовистською нечистю";
"Молимося за кримських татар сьогодні😢 Молимося та боремося за Україну";
"Ми обов'язково переможемо і зупинимо цей геноцид! Слава Нації! Слава ЗСУ!".
Нагадаємо, Джамала помітно схудла далеко від України, фото Преображення.
Як писала Politeka, Джамала показала, як виглядає її майже дворічний син, відео.
Також Politeka писала, що Джамала прийшла на ефір американського телеканалу в синьо-жовтому вбрані.