На своїй сторінці в Instagram українська співачка Джамала поділилася болем з приводу цього дня.

"18 травня. Болить ще більше, ніж зазвичай. До цього я ніколи й уявити не могла, що історія може повторитися. 78 років тому радянська влада влаштувала геноцид кримськотатарського народу. Сьогодні ми переживаємо геноцид українського народу з боку росії", — пише артистка.

Джамала розповіла, що вона з родиною щороку вшановувала пам’ять жертв депортації у Криму.

"Коли анексували Крим, я приїздила покласти квіти біля пам’ятника у Херсоні. Цього року росія окупувала й Херсон. Там зараз катують і вбивають тих, хто не згоден з режимом. Часи змінилися, а методи режиму — ні. Але наш народ стане йому поперек горла", — заявила співачка.

На публікацію відреагували Леся Нікітюк, Олексій Потапенко (Потап) та сотні шанувальників співачки:

"Ти прекрасна Джамала, і ззовні і душа твоя!";

"Крим - це Україна, кримські татари - українці 🙏🏻 Разом до перемоги над необільшовистською нечистю";

"Молимося за кримських татар сьогодні😢 Молимося та боремося за Україну";

"Ми обов'язково переможемо і зупинимо цей геноцид! Слава Нації! Слава ЗСУ!".