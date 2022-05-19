Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - успішний український шеф-кухар і переможець проекту "Майстер Шеф". Зірка зараз активно їздить по Європі, розповідаючи про українську кухню. Не забуває Клопотенко і про Instagram, де цього разу показав, що означає-поїхати в Європейському нічному поїзді.
На першому кадрі Євген їхав у поїзді, сидячи в кріслі.
"А ще у мене буде перший нічний поїзд в Європі. Покажу вам", - написав Клопотенко.
А на другому сторіс Євген вже був у спальному вагоні.
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"Це французький поїзд. Дивимося і робимо висновок, що Укрзалізниця - любов", - написав Євген.
"Ось тут шестеро людей сплять. Шість, Марина... І немає столика для курки-гриль. Укрзалізниця - я вас люблю", - було сказано в сторіс.
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