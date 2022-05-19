Шеф-кухар Євген Клопотенко, переможець "Майстер Шеф", показав, які умови в Європейському нічному поїзді.

Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - успішний український шеф-кухар і переможець проекту "Майстер Шеф". Зірка зараз активно їздить по Європі, розповідаючи про українську кухню. Не забуває Клопотенко і про Instagram, де цього разу показав, що означає-поїхати в Європейському нічному поїзді.

На першому кадрі Євген їхав у поїзді, сидячи в кріслі.

"А ще у мене буде перший нічний поїзд в Європі. Покажу вам", - написав Клопотенко.

А на другому сторіс Євген вже був у спальному вагоні.

"Це французький поїзд. Дивимося і робимо висновок, що Укрзалізниця - любов", - написав Євген.

"Ось тут шестеро людей сплять. Шість, Марина... І немає столика для курки-гриль. Укрзалізниця - я вас люблю", - було сказано в сторіс.

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