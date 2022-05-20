Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - переможниця шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним, яка стала блогером відразу після проекту, так як отримала цілу аудиторію і фанатів, і недоброзичливців. Зараз Даша розповідає про прості будні з сином і чоловіком, а також про те, як приводить себе в порядок.
Як відомо, за час вагітності Даша набрала 30 кілограм і продовжує все ще приходити у форму, проте навантаження на її спину виявилася досить серйозною, і вона досі продовжує носити корсет, щоб якось підтримувати себе.
"Цей корсет звичайно добре робить фігуру, добре спину тримає і круто допомагає мені. Однак дихати в ньому дуже важко і єдине, що можна робити - так це пити воду» - поскаржилася Квіткова.
Проте, її проблема зі здоров'ям залишається з періоду вагітності. Справа в тому, що Даша вже давно скаржиться на проблеми зі спиною і тому тепер чоловікові навіть доводиться їй допомагати робити спеціальний масаж.
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Тож Квіткова без прикрас показала, як за нею доглядає Добринін, поки вона відпочиває після насиченого дня.
"Весь день ношу корсет, бо спина вмирає, а потім прошу зробити такий масаж, так як спина вмирає" - говорить Даша.
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