Даша показала, як упорядковує себе, а також турбується про здоров'я.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - переможниця шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним, яка стала блогером відразу після проекту, так як отримала цілу аудиторію і фанатів, і недоброзичливців. Зараз Даша розповідає про прості будні з сином і чоловіком, а також про те, як приводить себе в порядок.

Як відомо, за час вагітності Даша набрала 30 кілограм і продовжує все ще приходити у форму, проте навантаження на її спину виявилася досить серйозною, і вона досі продовжує носити корсет, щоб якось підтримувати себе.

"Цей корсет звичайно добре робить фігуру, добре спину тримає і круто допомагає мені. Однак дихати в ньому дуже важко і єдине, що можна робити - так це пити воду» - поскаржилася Квіткова.

Проте, її проблема зі здоров'ям залишається з періоду вагітності. Справа в тому, що Даша вже давно скаржиться на проблеми зі спиною і тому тепер чоловікові навіть доводиться їй допомагати робити спеціальний масаж.

Тож Квіткова без прикрас показала, як за нею доглядає Добринін, поки вона відпочиває після насиченого дня.

"Весь день ношу корсет, бо спина вмирає, а потім прошу зробити такий масаж, так як спина вмирає" - говорить Даша.

Також, дружина "Холостяка" Добриніна зізналася, скільки важить після пологів

А ще Politeka повідомляла, що Квіткова іронічно висміяла безглуздий вигляд Ембер Херд на суді з Деппом

Також Politeka писала, що Квіткова вразила фотосесією з "холостяком" Добриніним і сином посеред вулиці