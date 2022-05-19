Телеведуча Леся Нікітюк чесно зізналася, чому не одягла вишиванку у святковий день.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча. Артистка зараз активно допомагає українцям і висвітлює війну. Нікітюк також днями зізналася, що у неї є проблеми з роботою і вона не знає, чим зайнятися. А цього разу Леся у своєму Instagram розповіла, чому в День вишиванки не одягла святкове вбрання.

"Мої вишиванки залишилися в Києві. Тут тільки футболки. А гроші витрачати на нову, поки немає сенсу.... Їх є куди зараз направляти. Буду лайкати сьогодні ваші вишиванки", - написала Нікітюк.

Також Леся додала фото, на якому була в джинсових шортиках, білій блузі і з шикарним вінком на голові.

До цього Нікітюк репостнула своє фото у вишиванці, яке опублікував "Новий канал"

"З днем Вишиванки", - було написано в публікації.

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