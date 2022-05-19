Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча. Артистка зараз активно допомагає українцям і висвітлює війну. Нікітюк також днями зізналася, що у неї є проблеми з роботою і вона не знає, чим зайнятися. А цього разу Леся у своєму Instagram розповіла, чому в День вишиванки не одягла святкове вбрання.
"Мої вишиванки залишилися в Києві. Тут тільки футболки. А гроші витрачати на нову, поки немає сенсу.... Їх є куди зараз направляти. Буду лайкати сьогодні ваші вишиванки", - написала Нікітюк.
Також Леся додала фото, на якому була в джинсових шортиках, білій блузі і з шикарним вінком на голові.
До цього Нікітюк репостнула своє фото у вишиванці, яке опублікував "Новий канал"
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
Рф для війни в Україні шукає зброю по світу, Данилов розкрив, наскільки успішно: "Можу сказати..."
Біда спіткала Лесю Нікітюк, зірка не стала мовчати: "Що конкретно я тут порушила..."
ЗСУ знищили командний пункт з російськими офіцерами: у ворога великі втрати
"Значні проблеми": у британській розвідці видали нові деталі про зірвані плани росії
"З днем Вишиванки", - було написано в публікації.
Нагадаємо, біда наздогнала Лесю Нікітюк, зірка не стала мовчати
А ще Politeka повідомляла, що безробітна Леся Нікітюк задумалася над зміною професії
Також Politeka писала, що Нікітюк показала найулюбленішу і найріднішу людину