Українська балерина і багаторічна суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася в своєму Instagram яскравим фото у вишиванці і залишила українцям пронизливе послання, приурочене до свята.

На новій фотографії Катя відображена в автомобілі, вона витончено позує, тримаючи в руках букет квітів. Перед камерою зірка з'явилася в оригінальній синьо-жовтій вишиванці. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Кухар написала: "З Днем Вишиванки! Від маленького до дорослого українця відомо, що вишиванка – це генетичний код нації. Вона – броня української душі. І ці слова вже не потребують додаткових поясненнях. Тому сьогодні хочеться про інше. Що ти відчуваєш, коли одягаєш сорочку? Вона про особливі відчуття і спогадах... немов відчуваєш на собі найтепліші обійми мами. Ніби заходиш додому, а там аромат фірмового ванільного пирога. Вишиванка про наше коріння, спогади... Вона є безцінною спадщиною від мами до дитини, коли кожна нитка – це материнська турбота і любов, вшитий оберіг".

Нагадаємо, "Національна гордість": Джамала похвалилася колекцією вишиванок, здивувавши багатством вибору.

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва зачарувала своєю українською красою: "Така сильна".

Також Politeka писала, що Нікітюк різко відреагувала на спроби блокувати її фото в мережі: "Дивіться, ще троє...".