Зірка шоу "Танці з зірками" поділився у своєму Instagram новим постом.

З нагоди Дня вишиванки Дікусар вирішив показати себе шанувальникам у цьому традиційному українському вбранні. Втім, знімок був архівним, адже зараз танцюрист не вдома – він захищає нашу країну зі зброєю в руках.

Хореограф також поділився другим фото, на якому продемонстрував, яку патріотичну футболку носить під військовою формою.

"До того, як Росія почала криваве вторгнення на територію моєї країни, я в цей день одягав таку вишиванку! Сьогодні я одягнув цю футболку і зрозумів, що мені не обов'язково бути у вишиванці, щоб відчувати себе українцем. Любов до своєї рідної землі і свого народу всередині мене завжди! І по-справжньому відчути свято в серці я зможу тільки тоді, коли брати-герої з Азовсталі будуть вільні!...Як і весь народ України, що потрапив у брудні лапи окупантів, які чомусь вирішили, що їм це зійде з рук", написав Дікусар.

Він додав, що українські захисники не зупиняться ніколи.

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