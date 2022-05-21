Продюсер Ірина Горова, колишня дружина Олексія Потапенка (Потапа) розповіла, чи є у неї зараз стосунки.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова - успішна продюсерка і колишня дружина Олексія Потапенка( Потапа), з яким була в шлюбі 15 років. Колишнє подружжя зберегли дружні стосунки і зараз разом займаються продюсерським центром і виховують сина. А кілька років тому Потап одружився вдруге - на екс-партнерці по групі Насті Каменських. Ірина Горова ж тримає особисте життя в таємниці, але відповіла ведучому Свалі Дьоміну в інтерв'ю, чи є у неї пара.

"А кого це цікавить? Ну воно у мене в грудях - воно вільне (серце, - прим. ред.) у мене в грудях. Але я не можу сказати, що у мене немає того, хто мене любить вночі", - сказала Ірина.

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