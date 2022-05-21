Продюсер Ирина Горовая, бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа) рассказала, есть ли у нее сейчас отношения.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - успешная продюсерка и бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа), с которым была в браке 15 лет. Бывшие супруги сохранили дружественные отношения и сейчас вместе занимаются продюсерским центром и воспитывают сына. А несколько лет назад Потап женился второй раз - на экс-партнерше по группе Насте Каменских. Ирина Горовая же держит личную жизнь в тайне, но ответила ведущему Свале Демину в интервью, есть ли у нее пара.

"А кого это интересует? Ну оно у меня в груди - оно свободное (сердце, - прим. ред.) у меня в груди. Но я не могу сказать, что у меня нет того, кто меня любит ночью", - сказала Ирина.

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