Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - успішна українська співачка і колишня солістка групи"Время и Стекло". А нещодавно зірка повідомила, що розлучається з чоловіком Володимиром Дантесом, з яким була більше 10 років разом. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу показала незвичайне фото.

На знімку Надя стояла в джинсах і маєчці. Дорофєєва позувала біля жовтої будівлі, яка зливалася з небом, завдяки чому можна побачити український прапор.

"Ви теж скрізь бачите?",- запитала Надя.

Фанати поставили понад 36 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя любов", "ця посмішка, любов", "Наша Надя найкраща", "Надя, спасибі, що приділяєте увагу і бачите", "українські жінки найкрасивіші", " Надюша, ти вже можеш сказати, коли вийде новий дует? можливо ти не скажеш нам, з ким будеш дует, але хоча б дату".

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