Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, які проблеми зі здоров'ям у неї почалися після народження дитини.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним. Після цього пара одружилася, а в минулому році Даша народила первістка. А днями пара відсвяткувала другу річницю весілля. Не забуває Квіткова і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу вирішила відповісти на питання фанатів.

"Або були у вас проблеми зі спиною після пологів, і що при болях допомагало?",- запитав фанат.

"Дівчатка, у мене пздц зі спиною. Це одна з причин, чому зараз не можемо планувати другу дитину, моя спина просто не витримає. У мене вчора піднялася температура, Так я погано себе почувала, тому що просто не могла роззутися. Спина просто вмирає, бо кожен день на мені висить маленьке щастя в 12 кг, 86 см зросту. Я зараз займаюся тим, що відновлюю спину. Масажі, корсети, розтяжки, спорт і т.д", - написала Квіткова.

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