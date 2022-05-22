Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним. Після цього пара одружилася, а в минулому році Даша народила первістка. А днями пара відсвяткувала другу річницю весілля. Не забуває Квіткова і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу вирішила відповісти на питання фанатів.
"Або були у вас проблеми зі спиною після пологів, і що при болях допомагало?",- запитав фанат.
"Дівчатка, у мене пздц зі спиною. Це одна з причин, чому зараз не можемо планувати другу дитину, моя спина просто не витримає. У мене вчора піднялася температура, Так я погано себе почувала, тому що просто не могла роззутися. Спина просто вмирає, бо кожен день на мені висить маленьке щастя в 12 кг, 86 см зросту. Я зараз займаюся тим, що відновлюю спину. Масажі, корсети, розтяжки, спорт і т.д", - написала Квіткова.
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