Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який до війни був ведучим багатьох сезонів шоу "Холостяк" і "Холостячка", розповів, що почав знімати новий проект. У своєму Instagram телезірка опублікував відеозвернення, в якому розкрив деякі деталі.

У ролику Григорій розповів, що він в Україні, весь день в Києві на зйомках нового проекту, який носитиме назву "Як ти з Григорієм Решетніком?". Судячи з назви, це буде соціальний проект, який спрямований на підтримку українців.

"Прем'єра вже цієї суботи на СТБ і на ютуб-каналі СТБ. На моєму улюбленому рідній каналі. Знаєте, сьогодні вкотре зрозумів, як сильно я люблю свою професію, якою займаюся вже більше 20 років. Телебачення-воно захоплююче. І я вдячний за можливість реалізовувати нові творчі задуми", - розповів Решетник.

Також у своєму відеозверненні Григорій розповів, що як би важко не було зараз всім, потрібно повертатися до роботи, кожен на своєму місці. І закликав українців не втрачати надію і вірити в ЗСУ.

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