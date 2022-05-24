Співачка в стильному образі показала епатажне фото з молодим хлопцем, і відзначила його сторінку в сторіс.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно заявила про розлучення із зірковим чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram.

Так, цього разу у своїх інста-сторіс Надя виклала епатажне фото з молодим красенем, на якій вони позують в стильних образах. Як виявилося, хлопець на фото гітарист співачки Женя Пугачов, який якраз відзначає свій день народження. Дорофєєва присвятила це фото і привітання своєму музиканту, написавши по-англійськи "Happy Birthday", і відзначивши сторінку хлопця.

Варто відзначити, що на фотографії співачка з'явилася в одному зі своїх сценічних образів. На ній білі спортивні штани і сорочка нарозхрист, під якою видно короткий чорний топік і прозорі колготки. Волосся зірки розпущене і розпатлане, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри і пафосний вираз обличчя.

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