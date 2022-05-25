На сторінці в Instagram артистка розмістила фрагмент нового кліпу на пісню "Я вдома". Прем'єру відеороботи заплановано на День Києва, який відзначають в останню неділю травня, цього року він припадає на 29 травня.
"Ти незламний, мій Києв! З ранами та шрамами, я кохаю тебе ще більше! Я вірю, ми обов’язково переможемо! Ми побачимо парад Перемоги на твоєму Хрещатику!", — заявила Наталія Могилевська.
Відео співачка знімала в центрі Києва. На кадрах вона прогулюється по Майдану Незалежності на тлі захисних укріплень та "їжаків". У кліп потрапили й звичайні перехожі.
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Українці в коментарях діляться враженнями від почутого:
"Наталочко, у Вас , що не пісня, то хіт до глибини душі. Дякую❤️";
"Перемога буде за нами";
"Наталя, дякую Вам як і багатьом справжнім артистам України";
"Мурашки по тілі❤️ сильне виконання ....обожнюю свою неньку Україну та рідний Київ";
"Дуже гарна пісня.Обожнюю Наталію";
"Дуже красива пісня! 👏 це 100%- хіт!";
"Як я хочу в Київ!😍 Нехай швидше закінчиться ця проклята війна".
Але знайшлися й невдоволені співами під час війни: "Дуже потрібна зараз прем'єра, ну прям дуже....🤦♂️".
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