Відома українська співачка та продюсерка Наталія Могилевська підігріває інтерес до прем'єри своєї нової пісні.

На сторінці в Instagram артистка розмістила фрагмент нового кліпу на пісню "Я вдома". Прем'єру відеороботи заплановано на День Києва, який відзначають в останню неділю травня, цього року він припадає на 29 травня.

"Ти незламний, мій Києв! З ранами та шрамами, я кохаю тебе ще більше! Я вірю, ми обов’язково переможемо! Ми побачимо парад Перемоги на твоєму Хрещатику!", — заявила Наталія Могилевська.

Відео співачка знімала в центрі Києва. На кадрах вона прогулюється по Майдану Незалежності на тлі захисних укріплень та "їжаків". У кліп потрапили й звичайні перехожі.

Українці в коментарях діляться враженнями від почутого:

"Наталочко, у Вас , що не пісня, то хіт до глибини душі. Дякую❤️";

"Перемога буде за нами";

"Наталя, дякую Вам як і багатьом справжнім артистам України";

"Мурашки по тілі❤️ сильне виконання ....обожнюю свою неньку Україну та рідний Київ";

"Дуже гарна пісня.Обожнюю Наталію";

"Дуже красива пісня! 👏 це 100%- хіт!";

"Як я хочу в Київ!😍 Нехай швидше закінчиться ця проклята війна".

Але знайшлися й невдоволені співами під час війни: "Дуже потрібна зараз прем'єра, ну прям дуже....🤦‍♂️".

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