Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після реаліті-шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя Микити Добриніна і вже народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклала в мережі милі фото в чарівному образі, на яких блиснула стрункою фігуркою.

На нових знімках Даша відображена в цікавій локації, яка в чомусь навіть перегукується з відтінками її вбрання. Перед камерою дівчина з'явилася в широких сірих брюках і патріотичною футболкою з написом: "Я українка", а зверху на плечі накинула сіру кофту. Доповнюють образ чорно-білі кеди і модна сумочка.

У підписі до фотографій Квіткова написала: "Пишаюся, що я українка". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію блогерки: "Ну яка ж красуня", "Дуже схудла, красуня", "Пишаюся українським народом", "Щастя і гордість бути українкою", "Неймовірна", "Красуня".

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