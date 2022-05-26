Популярні українські блогери Микита Добринін і Даша Квіткова, які одружилися після участі в реаліті-шоу "Холостяк", часто радують публіку яскравими публікаціями на своїх сторінках в Instagram. Так, цього разу пара опублікувала у своїх мікроблогах інформацію про те, що вони змогли зібрати мільйон гривень для ЗСУ.

Як виявилося, блогери зібрали кошти завдяки запуску навчання по розпочатій сьогодні крипті. Даша і Микита вирішили перерахувати цей мільйон гривень до фонду Сергія Притули, який вже багато років допомагає українській армії.

"Сила в єдності, і ми з вами разом до перемоги! Сьогодні ми з Микитою, наша команда, і ви допомогли нашій армії ЗСУ. Ми перерахували до Фонду @prytulafoundation - 1 000 000 грн! Це кошти, які ми отримали завдяки запуску нашого навчання по розпочатої сьогодні крипті. Чому обрали цей фонд? Тому що він активно допомагає нашим хлопцям. Тому будемо чекати звіт. Ми зробили це разом! Слава України, слава нації і писар рф. Опублікувала звіт, щоб він не загубився", - написала Квіткова в підписі до публікації, яку також доповнила чарівним фото разом з Микитою.

Нагадаємо, Потап надихнув українців новинами з Киргизстану: "Скоро у всіх містах росії".

Як повідомляла Politeka, 17-річна дочка Олі Полякової розповіла, що потрібно людині: "Мінімум 7 хвилин поцілунків і 15...".

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" показала, як з нею розмовляє дочка: "Ти що, коза...".