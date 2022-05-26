Маша Єфросиніна розповіла, що допомагає їй триматися під час війни.

Як пише Politeka.net, відома ведуча поділилася новим постом у своєму Instagram. 25 травня Єфросиніна відзначала день народження. Знаменитість зізналася, що цього разу загадала бажання не тільки для себе, але і для всіх українців.

"Сьогодні, у свій день народження, я загадала, щоб всі українці гідно пройшли випробування агресією і ненавистю, які породила в нас війна! Для мене бути українкою - це бути сильною, волелюбною і відданою своєму народу і своїй справі!",- розповіла ведуча.

Вона зізналася, що сподівається, що люди не дадуть відчаю і болю від постійних трагедій «задушити» в них любов і повагу один до одного.

Єфросиніна також зізналася, що їй допомагає триматися в цей важкий час.

"Мене рятує можливість допомагати і мріяти про те, як я продовжу це робити після нашої перемоги!", - розповіла ведуча.

Вона додала, що запустила проект для психологічної реабілітації жінок і дітей, які постраждали від війни

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