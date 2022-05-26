Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - успішний український співак, який одружився в черговий раз і став батьком. Разом з Катериною Репяховою, яка набагато менше самого артиста, він виховує маленького сина Мішу.

Сама дівчина активно веде свій блог і нерідко натикається на критику за свою поведінку, зайву рекламу або агресію в коментарях. Цього разу вона показала, як проводила час за шопінгом і поспілкувалася з шанувальниками.

Одна з дівчат поцікавилася у Катерини, як їхати додому після тривалої перерви і як взагалі бути.

Репяхова відреагувавши:

"Особисто я вважаю так: війна-це надовго. Моя думка, що це до нового року точно. До зими Я не можу бути закордоном. Ні фінансово, ні морально. Тому я приймаю нові реалії і вчуся в них жити.

Житель повноцінне життя, наскільки це можливо. При цьому допомагаючи своїй країні. Працюючи, сплачуючи податки» - каже Катерина.

Нагадавши, Віктор Павлик побачився зі своєю сім'єю вперше за 2 місяці. Кадри опублікували на сторінці "Зіркового шляху" в Instagram.

"Співак Віктор Павлік вперше за 2 місяці побачив сім'ю.

Тепер ми точно знаємо, що дійсно важливо. Рідні люди-наше все", - написано було в публікації.

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