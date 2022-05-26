Обраниця "Холостяка" Михайла Заливако Ганна Богдан, яка перебуває у Великій Британії, розповіла, що потрібно знати українцям про цю країну, хто туди поїде ховатися від війни.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" з Михайлом Заливако. Дівчина перемогла в проекті і пара продовжує будувати відносини. Зараз Анна у Великій Британії і вирішила українцям в Instagram розповісти, що потрібно знати про цю країну.

"На жаль через те, що в Україні війна, дуже багато хто був змушений виїхати і покинути свої будинки. Зараз велика кількість переселенців і українці шукають притулку і захисту в іншій країні. Сьогодні хочу написати про Велику Британію і як вона допомагає українцям. Тому залишу цю інформацію тут, може, комусь вона буде корисна", - написала Анна у своєму блозі і розповіла всі подробиці.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"А як же Міша? Він з вами поїхав?", "А де Міша? Його аккаунт не знаходжу", " Дякую за інформацію!".

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