Як пише Politeka.net, Андрій Джеджула - відомий український шоумен. Зірка в 2016 році познайомився з Юлією Леус, а через рік пара одружилася. Вже на початку 2019 року пара розлучилася, а в кінці того ж року знову одружилася. А минулого року Юлія народила доньку Андрію, яку назвали Адель. Пара знову розлучилася і пристрасті продовжують кипіти. Юлія в новому інтерв'ю розповіла, на яку підлість пішов Андрій. Інтерв'ю опублікували на сторінці "Зіркового шляху" в Instagram.

"Одна дівчина, кума Андрія... Найбільше вона говорила"давай, їдь сюди". Я думаю, ну добре, поїду в Литву. Я дивлюся, в вайбере листування з Андрієм, тільки мене і обговорювали. Я не розуміла, навіщо вона це робить", - зазначила колишня дружина.

Після цього Юлія зазначила, що кума постійно робила її погані фото або знімок зі склянкою.

"А чому? Бо минулого року мій чоловік давав інтерв'ю і говорив, що я люблю випити", - зазначила Юля, додавши, що їй тепер потрібно їхати до суду Києва.

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