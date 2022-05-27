Популярна українська співачка Оля Полякова, яка після початку війни разом з дітьми виїхала за кордон, продовжує розповідати про плани на майбутнє. Лише завдяки благодійним концертам артистка знову "ожила".

За словами Полякової, вона була в справжній депресії і не хотіла жити, коли усвідомила: в минуле вже не повернутися і вона може більше не побачити стадіони задоволених шанувальників. Поки що артистка займає себе можливістю виступати на концертах на підтримку рідної країни.

Разом з нею виїхали і дві дочки - Маша і Аліса. В цей раз Полякова показала, як вона без зайвого пафосу, модних нарядів і дорогої косметики виглядає в звичайному житті. За словами Полякової, вона з радістю чекає кожен концерт і рада будь-якої дрібниці.

Також у своєму Instagram Полякова опублікувала яскраві фотографії з перших концертів в Америці, а в підписі до них поділилася своїми враженнями. За словами зірки, на концертах в США було дуже багато людей з українською символікою, так що у неї з'явилося відчуття, що вона виступає вдома.

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