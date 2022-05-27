Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик нерідко подорожує в рамках зйомок-так, зараз вона знаходиться у своєму рідному місті Чернівці. Звичайно ж, артистка не упустила нагоди побачитися зі своїми вчителями з ліцею номер 10. Фото вона поділилася у своїх Instagram-сторіз.

На своїй сторінці в Instagram Лілія Ребрик поділилася зворушливими знімками з щасливого місця дитинства. Ведуча прийшла в школу в елегантній сукні-вишиванці в підлогу з яскравою квітковою вишивкою і паском, який підкреслив тонку талію. Під сукню вона підібрала білі зручні кросівки.

Знаменитість із задоволенням позувала з улюбленими вчителями. Телеведуча познайомила користувачів мережі зі своєю класною керівницею Ольгою Василівною, з найкращим географом Андрієм Михайловичем і директрисею ліцею Оксаною Володимирівною.

"Ось такі теплі зустрічі", - підписала милі кадри Лілія Ребрик.

Нагадаємо, Ребрик показала ніжний образ, який підкреслив її вміння одягатися.

Як повідомляла Politeka, Ребрик розговорилася про три місяці війни.

Також Politeka писала, обурена Ребрик зробила звернення до шанувальників.