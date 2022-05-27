"Холостячка" Ксенія Мішина показала, яка біда з нею сталася, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса і переможниця "Танців з зірками". Зірка після цього вирішила спробувати знайти свою любов на проекті "Холостячка", а в минулому році знімалася в шоу "Україна має талант". Не забуває Мішина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Цього разу Ксенія вирішила вгадати фанатами, які її справи очікують сьогодні.

"Зараз з'їжджу по справах і зроблю щось, що останнім часом стало моїм рятувальним кругом",-написала Мішина.

Але як виявилося, плани у Ксенії змінилися.

"Плани змінилися... Іду на СТО. Щось сталося з машиною. Перенесла заплановану...",- написала зірка.

"Приїхала лікувати свою лялечку. А ще я вірю в те, що наш стан дуже впливає все, що оточує нас, що з нами трапляється, в тому числі і матеріальні речі", - написала Мішина.

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