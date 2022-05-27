Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса і переможниця "Танців з зірками". Зірка після цього вирішила спробувати знайти свою любов на проекті "Холостячка", а в минулому році знімалася в шоу "Україна має талант". Не забуває Мішина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Цього разу Ксенія вирішила вгадати фанатами, які її справи очікують сьогодні.
"Зараз з'їжджу по справах і зроблю щось, що останнім часом стало моїм рятувальним кругом",-написала Мішина.
Але як виявилося, плани у Ксенії змінилися.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Загроза Третьої світової війни: Подоляк назвав єдиний спосіб її уникнути
Переможця "Холостячки" з Мішиною Еллерта захейтили українці, зірка відповів: "Хочеться розставити всі крапки..."
"Цинізм найвищого ступеня": Філатов гнівно висловився про заяву Шольца
"Я дико скучив": Дантес після розлучення з Дорофєєвою зізнався в коханні відомій красуні
"Плани змінилися... Іду на СТО. Щось сталося з машиною. Перенесла заплановану...",- написала зірка.
"Приїхала лікувати свою лялечку. А ще я вірю в те, що наш стан дуже впливає все, що оточує нас, що з нами трапляється, в тому числі і матеріальні речі", - написала Мішина.
Нагадаємо, Мішина влаштувала скандал через манікюрницю, яка відмовилася від російської мови
А ще Politeka повідомляла, що" Холостячка " Мішина розповіла, як перейшла на спорт-режим, фото
Також Politeka писала, що" Холостячка " Мішина показала підрослого сина, який не любить зніматися