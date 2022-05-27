Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська реп-виконавиця. Але так було не завжди, адже ще кілька років тому артистку мало хто знав. І знаменитість вирішила в своєму Instagram розповісти про свою минулу роботу, показавши фото.
На кадрах можна побачити малюків в садку з дорослими. На другому кадрі вже Alyona Alyona була серед діток.
"Мрія…
Ще кілька років тому працювала з дітьми. Вони жили своїм щасливим життям, переживали свої емоції, вивчали багато нового і дізнавалися цей світ. Навколо них з'являлося багато цікавих ноу-хау, і дуже часто їх мрії були пов'язані з цими новинками.
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Діти мріяли про те, щоб обернутися яким-небудь супергероєм, бути як Ніндзяго або мати лілт поні. Діти мріяли літати на літаках. Мріяли, щоб їх частіше возили в McDonalds. Мріяли, щоб Веселка ніколи не зникала. Діти мріяли, щоб їм завжди дозволяли бігати по калюжах. Хтось із дітей мріяв побачити море. Це були мрії щасливих дітей", - написала виконавиця.
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