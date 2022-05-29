Ведучий шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво відвідав Харків, який з самого початку війни знаходиться під обстрілами.

Як пише Politeka.net, знаменитий шеф-кухар і шоумен поділився в Instagram відповідними кадрами.

На знімках Ектор в бронежилеті і касці позував на вулицях Харкова у супроводі знімальної групи і бійців.

"Харків-це Україна! Слава захисникам, волонтерам, медикам і всім, хто захищає Україну. Харків - це одне з міст, що зазнали тотальних бомбардувань з боку фашистської Росії. Тут такий жах. Але Харків тримається, як і його люди в бойовому настрої", - підкреслив Хіменес-Браво.

Він додав, що перемога в цій війні обов'язково буде за Україною.

«Ми перемогли вже в трьох областях України. Все попереду. Чекайте орки прокляті",-емоційно написав Хіменес-Браво.

"Ектор спасибі за підтримку і особистий приклад. Любимо ще більше", "Ектор, дякуємо Вам за підтримку і любов Україні! Хай Вам щастить!", "Ектор, спасибі Вам за звісточку з рідного міста", "Ектор – ви Неймовірна людина з великим серцем», - пишуть люди.

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