Євген Клопотенко нагадав про важливий внесок у боротьбу за Україну, який вносять українці, які проживають за кордоном.

Як повідомляє Politeka.net, знаменитий шеф-кухар і переможець одного з сезонів «Майстер Шеф» поділився своєю історією в Instagram.

"Українці за кордоном-це теж сила. Велика сила. Вони викупили всі бронежилети і взагалі амуніцію з європейських складів. Вони працюють на своїх роботах і паралельно допомагають Україні. Вони збирають гроші. Вони активізували Європу, щоб посилити її підтримку. Я знаю, про що говорю, тому що бачив їх і спілкувався з ними, коли був у своїх дипломатичних поїздках по Європі", - розповів Клопотенко.

За його словами, саме українці, які проживають за кордоном, допомогли йому організовувати всі благодійні вечері в різних країнах Європи. Один з таких вечерь у Франції особливо запам'ятався самому Клопотенко.

"французи тричі ставали в чергу, щоб поїсти борщу. Повторюю ще раз: французи тричі ставали в чергу, щоб поїсти борщу. Вони божеволіли від української їжі. А тепер давайте сядемо і усвідомлюємо повний масштаб дій українців за кордоном на прикладі моєї поїздки", - запропонував шанувальникам Клопотенко.

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