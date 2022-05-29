Як повідомляє Politeka.net, знаменитий шеф-кухар і переможець одного з сезонів «Майстер Шеф» поділився своєю історією в Instagram.
"Українці за кордоном-це теж сила. Велика сила. Вони викупили всі бронежилети і взагалі амуніцію з європейських складів. Вони працюють на своїх роботах і паралельно допомагають Україні. Вони збирають гроші. Вони активізували Європу, щоб посилити її підтримку. Я знаю, про що говорю, тому що бачив їх і спілкувався з ними, коли був у своїх дипломатичних поїздках по Європі", - розповів Клопотенко.
За його словами, саме українці, які проживають за кордоном, допомогли йому організовувати всі благодійні вечері в різних країнах Європи. Один з таких вечерь у Франції особливо запам'ятався самому Клопотенко.
"французи тричі ставали в чергу, щоб поїсти борщу. Повторюю ще раз: французи тричі ставали в чергу, щоб поїсти борщу. Вони божеволіли від української їжі. А тепер давайте сядемо і усвідомлюємо повний масштаб дій українців за кордоном на прикладі моєї поїздки", - запропонував шанувальникам Клопотенко.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Хтось невдало покурив": в рф спалахнула потужна пожежа на базі відпочинку в Красноярському краї, кадри
Ситуація на Херсонщині різко змінилася, окупанти прийняли радикальне рішення: що тепер буде з областю
Притула вперше показав обличчя однорічної дочки, фото: "Назвав, як щось знав"
"Ми б його давно знищили": з'ясувалося, що насправді заважає ЗСУ знести Кримський міст
Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" хвалилася досягненням своєї дочки.
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва затужила за минулим життям і показала, якою була до всіх змін.
Також Politeka писала, що Ярославський з "Майстер Шеф" записав важливе звернення, Мартиновська оцінила.