Як пише Politeka.net, популярна співачка привітала українську столицю з Днем міста у своєму Instagram.
У пості Полякова зізналася, що найщасливіші події в житті відбувалися з нею саме в Києві.
"Мій Київ! Ми познайомилися 23 роки тому, я приїхала вчитися і залишилася! Тут я зустріла свою долю, тут народилися мої діти, тут склалася моя кар'єра, тут я знайшла своє щастя, і зараз в розлуці з Києвом, дуже сумую, і знаю що немає більш красивого і рідного місця на землі! З днем народження місто сили!!! Скоро побачимося!!", - написала співачка.
Вона поділилася знімками, в яких прогулювалася вулицями Києва в джинсах, вітровці і напівпрозорої водолазці. Доповнювали образ співачки великі стильні окуляри.
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Шанувальники співачки оцінили фото.
"Виглядаєте розкішно!", "Ну як же хороша, чортівка! Наша!", "Оля, все буде Україна", "красуня", - пишуть люди в коментарях.
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