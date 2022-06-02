Як пише Politeka.net, популярний комік поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.

У День захисту дітей Ткач вирішив нагадати своїм співвітчизникам про те, як багато підростаюче покоління значить насправді. У такий важкий час як зараз гуморист підкреслив, як важливо захищати тих, хто сам не може цього робити.

Комік опублікував нове фото своєї 7-річної дочки Лізи. Зараз дівчинка ходить з дуже патріотичною зачіскою - її волосся заплетене в дрібні кіски з жовто-блакитними нитками. На фото Ліза мило посміхалася і демонструвала зібрані ромашки.

"Бережіть своє майбутнє, рідненькі", - підписав знімок дочки Ткач.

Шанувальники артиста не змогли пройти повз.

"Красуня Ліза", "дядько Юрка, вона на вас так схожа", "красуня маленька", "О, Ткаченя маленьке з'явилося", "така красуня!", "Лапуля, будь здорова і щаслива", "Мирного неба і щасливого дитинства", «маленьке диво», - пишуть люди під знімком.

Нагадаємо, Нікітюк зворушила листівкою, яку отримала від маленької Софії.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" показала, як займається з дочкою балетом.

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