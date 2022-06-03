На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, на якому оригінально переспівав українську народну пісню "Ой, чий то кінь стоїть", заспівавши про танк російських окупантів, знищений хлопцями зі ЗСУ.

"Скільки бруду і брехні можна чути з рота окупантів🤮Як вони люблять правити світом, і розказувати "хто і як має жити!"🤦🏼‍♂️ Досить! Годі! Вистачить! Ви вже все зробили для того, щоб український народ ненавидів століттями вашу націю (тут трохи гучно написано! Але Instagram дуже любить блокувати відео🤷🏼)", — емоційно заявив Лазановський.

"Ось така народна творчість! Вона має свій зміст, свій внутрішній посил, емоційну силу - яку точно почує всесвіт! Я вірю в це", — поділився молодий артист.

Також Лазановський поскаржився на те, що модератори соцмережі видаляють його патріотичні пости.

"Ну і для модераторів Instagram, жодного насильницького слова, або заклику до насильства в цьому дописі немає! Тут через гумор подана правда💪🏻 Тому залишу для вас такі слова - ‼️Fake video‼️ (Щоб ви не повелись на скарги тих недолугих, яких дуже легко образити😉)", — додав співак.

Нагадаємо, підопічна Дана Балана з "Голосу країни" терміново звернулася по допомогу.

Як повідомляла Politeka, маленькій доньці переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина потрібна операція.

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський присоромив українських зірок, показавши кадри свого виступу.