Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна не витримала образливих і брехливих висловлювань Сергія Лазарєва і висловилася у відповідь. Як відомо, артистка з перших днів вторгнення рф займається допомогою біженцям і висвітлює ситуацію в країні.

Лазарєв же вирішив використовувати свою славу заради чергової пропаганди. У своєму останньому пості в Instagram, просоченому кремлівською пропагандою, Лазарєв заявив, що українські військові обстрілюють мирне населення на окупованих Росією територіях Донбасу і назвав українців "нацистами".

«Питання до Серени: чому наші хлопці-геї йдуть на фронт і гинуть за свою землю, а ви все більше доводите своїми постами, що ви – Пі***аси?» - звернулася до російського співака Єфросиніна.

Також Леся Нікітюк звернулася до російського співака з пропозицією через його цинічну і лицемірну пропозицію. Лазарєв, який вже багато років дружить з українською запроданкою Ані Лорак, з початку війни уникав прямих висловлювань на цю тему.

"Сергій, а ось у мене людина 600 біженців з Донецької області інше говорять! Може зустрінемося обговоримо? Приїжджай до Києва, будемо разом нацистів Шукати! І є фото Насті? І Контакти цього фонду з Донбасу?» ,- написала ведуча, вирішивши уточнити інформацію про нібито донбаських дівчаток, яким допомагає Лазарєв.

Також Полякова гнівно приструнила росіянку, що вихваляє вторгнення окупантів.

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