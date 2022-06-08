Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка з початку війни залишилася в Україні і активно зайнялася волонтерством, часто ділиться з шанувальниками кумедними фото і відео в Instagram. Так, цього разу зірка показала в сторіс свого песика Рафіка, якого раніше називала своїм "меценатом", а також розповіла, що соцмережа видалила сторіс з її собакою.

"Серйозно? Рафіка за що? А, точно, це ж бандерівський пес", - підписала одну з сторіс незадоволена Леся. При цьому не зовсім зрозуміло, чому попередню сторіс з домашнім улюбленцем телезірки видалили.

Також вона виклала в сторіс відео з Рафіком, на якому показала, який він "злісний і небезпечний", знову називавши його "бандерособакою".

"Доброго ранку! Я бандерособака. Я відгризу яйка кожному, хто зазіхне на нашу землю", - грізно говорить Нікітюк від імені свого песика, демонструючи його гострі зуби.

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