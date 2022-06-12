Екс-чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу активно будує нове життя зі своєю молодою нареченою, якій вже зробив пропозицію. Більш того, чоловік підтримав Україну в боротьбі проти окупантів і категорично засудив дії рф проти нашої країни.

Зараз він відпочиває разом з сім'єю і там же відзначав свою день народження. З цього приводу Мурат поділився в Instagram серією кадрів зі святкування. Молода наречена Мурата показала, якими смаколиками балувала його на свято.

Як можна помітити, провести цей день чоловік вирішив в сімейному колі, проте його єдиної дочки Соні поруч не було. Швидше за все, її знову після відпочинку забрала Ані Лорак, яка продовжує ховатися від уваги ЗМІ.

Ми раніше повідомляли, поки що Лорак взагалі не з'являється перед камерами, Мурат вирішив поділитися в Instagram пам'ятними кадрами з Софією. Їх дитина святкувала день народження зовсім недавно.

«My Endless Love ❤️ Happy birthday love & peace ……..God Bless you . 🙏 ☝ ️ "- пише Мурат.

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