Екс-чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу активно будує нове життя зі своєю молодою нареченою, якій вже зробив пропозицію. Більш того, чоловік підтримав Україну в боротьбі проти окупантів і категорично засудив дії рф проти нашої країни.
Зараз він відпочиває разом з сім'єю і там же відзначав свою день народження. З цього приводу Мурат поділився в Instagram серією кадрів зі святкування. Молода наречена Мурата показала, якими смаколиками балувала його на свято.
Як можна помітити, провести цей день чоловік вирішив в сімейному колі, проте його єдиної дочки Соні поруч не було. Швидше за все, її знову після відпочинку забрала Ані Лорак, яка продовжує ховатися від уваги ЗМІ.
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Ми раніше повідомляли, поки що Лорак взагалі не з'являється перед камерами, Мурат вирішив поділитися в Instagram пам'ятними кадрами з Софією. Їх дитина святкувала день народження зовсім недавно.
«My Endless Love ❤️ Happy birthday love & peace ……..God Bless you . 🙏 ☝ ️ "- пише Мурат.
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