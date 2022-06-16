Популярний український музикант Сергій Бабкін, який зараз активно гастролює за кордоном, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав теплі кадри зі своїх концертів в Америці, де виступав два тижні з благодійними концертами.

На фотографіях можна побачити, що дуже багато людей прийшли на концерти Сергія, ще й принесли з собою українську символіку. До того ж і сам музикант вийшов на сцену з прапором України. У підписі до публікації Бабкін розповів, як його зустрічали.

"Ось і завершився наш благодійний тур по Америці. 13 днів, 11 перельотів, 8 концертів, тисячі рідних очей, колосальна підтримка. Я дякую кожному з вас! Пам'ятайте, я говорив вам: "Ви купили квиток, я вийшов на сцену, а разом ми врятували життя! Це щастя - бути потрібним і корисним в такий складний для нашої країни час".

Спасибі нашому великому другу, ми так подружилися з ним за ці 2 тижні – Ігорю Голубчику @golubchik, організатору туру. Ігор зробив неможливе-за такий короткий час організував неймовірний тур! Дякую, друже! Дякую моїй дружині, моєму директору @snezhana_babkina за всі наші концерти, за всю організацію і допомогу! Дякую моїй країні за те, що так сильно люблю тебе! Спасибі нашим воїнам, що так само віддано захищають кожен сантиметр нашої землі! Разом до перемоги!",- написав Сергій.

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