Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса. Зірка за останні роки добре додала в популярності, адже відразу перемогла на шоу "Танці з зірками", після чого стала головною героїнею шоу "Холостячка", а в минулому році зірку покликали в проект "Україна має талант", де вона була в ролі судді. Не забуває Мішина і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
"Перед очима ніби проносяться всі мої втілені мрії: проекти, зйомки, Популярність, приголомшливі люди... я відчуваю тотальну вдячність, але це вже минуле, а зараз...",- почала Мішина.
"Зараз є я, моя країна, є наша війна... І я прошу у світу перед своїм днем народження виконання нових мрій...",- розповіла Ксенія.
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