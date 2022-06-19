Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко - 21-річна внучка легенди української естради Софії Ротару. Дівчина живе і навчається в Нью-Йорку, США, де і робить перші кроки в кар'єрі моделі. У дівчини вже і з'явився хлопець-мільйонер зі списку Форбс. А на поточне літо Соня вирішила переїхати в Лос-Анджелес, де їй запропонували роботу. А на нових кадрах в Instagram Євдокименко показала ефектну зйомку в блискучому вбранні на тлі Лос-Анджелеса.
Кадри вийшли ефектними і яскравими і фанати, включаючи Софію Ротару, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Космічна Соня", "приголомшливо", "Сонечка ти найкрасивіша і прекрасна", "натуральна краса", "будь ласка, допоможіть мені", "дивовижна дівчина".
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Нагадаємо, внучка Ротару в елегантному вбранні показала, як сумує за Європою в США
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