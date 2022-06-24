Як пише Politeka.net, Настя Каменських виїхала з країни разом з родиною з початку вторгнення окупантів і додому не поверталася. При цьому зірка заявила, що дуже переживає зло і у неї навіть були панічні атаки.

Це засудили користувачі Мережі і нагадали: Настя навіть не знає, що таке повітряна тривога. Зараз артистка продовжує заявляти про свій патріотизм, дає благодійні концерти.

Однак припинила показувати особисті фото і відео в Instagram. Нові образи артистки помітили вже на концерті, який вона нещодавно провела. У чорному вбранні з сіточкою зірка виглядала дещо похмуро.

"Скоро будемо разом" - пишуть шанувальники.

Також Каменських поділилася враженнями від своєї поїздки до Праги. З початку війни Каменських разом зі своїм чоловіком Потапом перебувала за кордоном.

"Чехія неймовірна. І своєю архітектурою, яку до того ж на кожному кроці зараз прикрашає наш український прапор. Неймовірна і людьми і тією підтримкою, яку вони висловлюють Україні та українцям, які були змушені покинути рідний дім. Тут їх близько 380 тисяч. Вчора в Празі на вулицях і на Ukraine Freedom Voices зустрілася з тисячами земляків. Відчувала таке тепло, говорячи з вами, обнявшись і виступаючи для вас", - розповіла Настя.

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