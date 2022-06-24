Концертний тур студії "Квартал 95" та українських артистів під назвою Life. Will. Win по європейських містах підійшов до кінця. На сторінці студії в Instagram показали яскраве відео і розповіли, як їх зустрічали європейці і українці, які зараз живуть в їхніх містах.
У ролику можна побачити, що актори "Кварталу 95" виконують красиву фінальну пісню українською мовою, а глядачі з українською символікою радісно аплодують і знімають артистів на телефони.
У підписі до публікації йдеться: "Люди – це найголовніше! Це те, що є у кожного з нас – опора, тил, співчуття і довіра. І це те, чого немає у ворога. З такою підтримкою в Україні обов'язково настане весна! Перед спотвореною пикою зла Європа об'єдналася в один єдиний народ, щоб підтримати Україну в доленосній боротьбі за свободу і майбутнє.
У кожному місті нашого благодійного європейського туру @life.will.win ми це відчували. У Варшаві, Вроцлаві, Празі, Будапешті, Відні, Бухаресті, Берліні, Флоренції, Мадриді десятки тисяч наших друзів зібралися, щоб висловити свою підтримку і допомогти українським лікарням. Ми не втомимося дякувати за це! І, звичайно, не забувайте вносити внески на закупівлю рентген-прозорих операційних столів для українських лікарень за посилання в профілі".
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