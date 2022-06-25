Слава Камінська з "НеАнгелів" показала дочку Лауру, яка дісталася до її косметики, насмішивши українців.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка і колишня солістка групи "НеАнгели", в якій співала протягом 15 років. Але колектив розпався, а після цього Слава встигла посваритися з другою солісткою Вікторією Смеюхой. Зараз Слава займається сольною кар'єрою, активно випускаючи нові пісні. А після початку війни Камінська з дітьми поїхала в безпеку.

Не забуває Слава і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Камінська вирішила показати дочку, яка дісталася до її косметики.

"Лаура і мамина косметика", - написала Слава, додавши красномовний смайлик сміху.

На фото була вимазана дитина з незадоволеним обличчям.

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