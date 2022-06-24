Позитив через війну був змушений перебратися жити в студію звукозапису замість своєї квартири в Києві.

Про це Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста) розповів в інтерв'ю "Музвар". За час війни колишній соліст групи "Время и Стекло" прийняв відразу кілька великих рішень. Зокрема, стало відомо, що Позитив покинув свій лейбл MOЗGI ENTERTAINMENT, де працював «під крилом» у Потапа.

Однак, це було не єдине, на що зважився Позитив. Як з'ясувалося, співак перебрався жити зі своєї квартири в Києві в студію звукозапису. Як пояснив Позитив, на це його підштовхнули фінансові причини.

"Я відмовився від квартири, яку я знімав, тому що матеріально дуже складно. Історія моя дуже змінилася зараз, зараз артисти в скрутному становищі, всі артисти. Я б не сказав, що роялті такі, як гроші з концертів, корпоративів. Все-таки на першому плані у всіх артистів корпоративи", - розповів Позитив.

Водночас він додав, що для артистів це не критично важливо.

"Я думаю, що ми це можемо пережити», - підкреслив Позитив.

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